Байден подпишет 17 исполнительных указов в день инаугурации

Президент США Джо Байден в день вступления в должность главы государства подпишет 17 исполнительных указов. Об этом 20 января сообщил телеканал CNN.

В частности, Байден заморозит проект строительства заграждения на границе США с Мексикой и распорядится об обязательном ношении защитных масок на территории госучреждений.

В среду, 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.