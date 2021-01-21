Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден назначил исполняющим обязанности госсекретаря Дэна Смита
Общество
В Чечне возбудили дело после ликвидации пяти членов банды Бютукаева
Мир
Американский политолог оценил возможность создания Трампом новой партии
Общество
В центре Гамалеи оценили идею введения COVID-паспортов
Интернет
РКН потребовал от «ВКонтакте» пресекать призывы к участию подростков в протестах
Мир
Постпред РФ в ЕС рассказал о потенциале российских вакцин от COVID-19
Общество
Синоптики пообещали оттепель в европейской части России
Политика
Овсиенко освободили от должности заместителя министра культуры России
Происшествия
В жилом доме в Архангельске произошел хлопок газа

Новый рекорд по количеству регистрации ипотек зафиксирован в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В декабре 2020 года в Москве зарегистрировали 13 020 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на четверть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте Росреестра в среду, 20 января.

Не мал золотник: спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое
В 2021 году стоимость жилья бизнес-класса может увеличиться на 10%

«Благодаря планомерному снижению ключевой ставки и, как следствие, изменению кредитной политики банков, а также запущенной с середины апреля программы льготного кредитования первичного жилья в Москве за год число регистраций ипотечных договоров увеличилось вдвое», — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, в январе было зафиксировано 6,3 тыс. ипотек, а после снятия режима самоизоляции и возобновления работы центров госуслуг «Мои Документы» в июне — 8,3 тыс. Декабрьские показатели стали максимальными за все годы.

Отмечается, что всего в 2020 году москвичи оформили 104,2 тыс. ипотечных договоров, что на 16% больше, чем в 2019 году (89,9 тыс.).

14 января сообщалось, что российские банки в 2020 году выдали рекордные 4,2 трлн рублей в качестве ипотечных кредитов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021