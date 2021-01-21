Новый рекорд по количеству регистрации ипотек зафиксирован в Москве

В декабре 2020 года в Москве зарегистрировали 13 020 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на четверть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте Росреестра в среду, 20 января.

«Благодаря планомерному снижению ключевой ставки и, как следствие, изменению кредитной политики банков, а также запущенной с середины апреля программы льготного кредитования первичного жилья в Москве за год число регистраций ипотечных договоров увеличилось вдвое», — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, в январе было зафиксировано 6,3 тыс. ипотек, а после снятия режима самоизоляции и возобновления работы центров госуслуг «Мои Документы» в июне — 8,3 тыс. Декабрьские показатели стали максимальными за все годы.

Отмечается, что всего в 2020 году москвичи оформили 104,2 тыс. ипотечных договоров, что на 16% больше, чем в 2019 году (89,9 тыс.).

14 января сообщалось, что российские банки в 2020 году выдали рекордные 4,2 трлн рублей в качестве ипотечных кредитов.