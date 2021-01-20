Массовое отравление школьников проверяют в Тольятти

В среду, 20 января, в средствах массовой информации появились новости о том, что у учащихся школы № 75 города Тольятти выявлены признаки отравления.

По данному факту следственным управлениям Следственного комитета РФ по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передает НИА «Самара».

Как стало известно 14 января, работу детских садов и школ-интернатов приостановили в дагестанском городе Буйнакск после массового отравления жителей в целях профилактики распространения инфекции.