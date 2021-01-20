Ребенок провалился под лед и погиб в Астраханской области

Трое детей гуляли по льду реки в посёлке Полдневое Камызякского района Астраханской области. Когда один из них провалился под лёд, рыбачивший неподалёку мужчина бросился на помощь и сумел вытащить ребёнка из воды. Однако спасти мальчика не удалось, он скончался.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Камызякским межрайонным следственным отделом СУ СК России по региону проводится процессуальная проверка по факту гибели шестилетнего ребёнка, отмечает «Астрахань 24».

Ранее 17 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказали о правилах пересечения ледовой переправы, основным из которых является проход только в разрешенных местах при соответствующей толщине льда.