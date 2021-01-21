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Меркель назвала инаугурацию Байдена «торжеством демократии»

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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с вступлением в должность. Об этом 20 января на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Мои сердечные поздравления президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с инаугурацией, которая была торжеством демократии. С нетерпением жду открытия новой главы в немецко-американских дружбе и сотрудничестве», — передает ее слова Зайберт.

В среду, 20 января в должность 46-го президента США вступил Джо Байден. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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