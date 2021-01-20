Брянского полицейского обвиняют в мошенничестве с выплатами

В Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника казенного учреждения УМВД по региону. Он обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе расследования стало известно, что фигурант в 2014 году во время работы участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Новозыбковский» обманул жительницу Климовского района. Ей назначили выплаты в связи с утратой имущества в Брянской области вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сумма их достигала 2,5 млн рублей. Полицейский обманным путем передал ей только 1,1 млн рублей. Остальные средства он присвоил себе, передает NASHBRYANSK.RU. Разоблачили его махинации сотрудники брянской полиции и ФСБ.

В конце декабря 2020 года прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о попытке мошенничества на 7 млн рублей, в котором обвиняют бывших заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово и его заместителя. По данным следствия, они пытались убедить знакомого им адвоката в том, что могут, используя свое должностное положение, авторитет и необходимые связи, повлиять на результаты доследственной проверки и помочь ему избежать привлечения к уголовной ответственности.