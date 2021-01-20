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«Газпром» разместил первый в 2021 году выпуск евробондов на $2 млрд

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«Газпром» успешно разместил еврооблигации рекордным объемом $2 млрд с доходностью 2,95% сроком на восемь лет. Об этом в среду, 20 января, сообщил «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Road show долларового выпуска было объявлено 19 января, а на следующий день открыта книга заявок инвесторов, которая на пике спроса достигла более $4 млрд, включая 250 счетов. Размещение состоялось на ирландской бирже Euronext Dublin.

«Газпром» своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов и эмитентов из СНГ в целом сроком более 5 лет. Следует особо отметить, что несмотря на объем выпуска в 2 миллиарда долларов, сопоставимый с выпусками крупнейших мировых нефтегазовых компаний, «Газпром» провел размещение без премии за новый выпуск», — отметил Шулаков.

По его словам, спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.

«Выпуск уникален не только временем выхода компании на рынок, установленным новым ориентиром для российских эмитентов по ставке купона, но и участием в размещении новых инвесторов, в частности, из Азии. В целом инвесторский спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка.

Предыдущий выпуск еврооблигаций «Газпрома» состоялся в октябре 2020 года. Тогда компания разместила бессрочные еврооблигации в долларах и евро — объемом $1,4 млрд и €1 млрд.

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