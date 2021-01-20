Вильфанд рассказал о наступлении оттепели в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах европейской части России.

По словам специалиста, с пятницы в связи с наступлением оттепели на крышах зданий будут образовываться сосульки.

«В связи с оттепелью будет происходить таяние снега, и метеорологические условия будут способствовать образованию сосулек на крышах зданий. Это очень опасно», — цитирует его ТАСС в среду, 20 января.

19 января научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальном потеплении в европейской части России.

По словам метеоролога, потепление будет связано с тем, что воздушные массы переместятся с юго-запада, а не севера. Так, теплый воздух, сформировавшийся на западе Средиземноморья, над субтопическими акваториями Атлантики, начнет поступать в Европейскую Россию через юг Западной Европы.