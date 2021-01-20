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Японские биологи объяснили интерес кошек к кошачьей мяте

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Японские биологи выяснили, что кошек привлекают листья кошачьей мяты и актинидии в том числе потому, что в них содержатся вещества, отпугивающие комаров. Об этом сообщила в среду, 20 января, пресс-служба университета префектуры Иватэ, пишет журнал Science.

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«Мы проследили за тем, как москиты вели себя рядом с кошками, часть из которых активно реагировала на запах актинидий, а другие — не чувствовали его. Насекомые избегали контактов с первой группой питомцев, что говорит о том, что эта необычная особенность поведения помогает кошкам приобрести химическую защиту от комаров, а также других кровососов и паразитов», — говорит профессор университета префектуры Иватэ в Мориоке (Япония) Масао Миязаки.

Биологи выяснили, что в листьях японских актинидий содержится вещество непеталактол, наблюдая за тем, как кошки реагировали на экстракты различных органических молекул, присутствующих в мякоти этих растений.

Отмечается, что влечение кошек к этим растениям было в первую очередь связано именно с непеталактолом. Аналогичным образом оно действовало не только на домашних питомцев, но и на ягуаров, тигров и прочих крупных диких кошек.

Затем биологи решили проверить, как изменится поведение кошек, если заблокировать работу рецепторов, с которыми связывается данное вещество. Эксперимент показал, что питомцы продолжают проявлять интерес к данному виду растительности, но перестают характерным образом тереться мордой и валяться в высушенных или свежих листьях актинидий.

Это натолкнуло ученых на мысль, что кошки могут делать это не просто так, а с целью отпугнуть кровососущих насекомых.

Накануне ветеринар Ангелина Сиротина рассказала, как распознать повышенную температуру у кошек и собак. Понять, что у животного поднялась температура, можно по внешним признакам: питомец отказывается от еды, вялый, прячется. В зависимости от возбудителя могут быть дополнительные симптомы.

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