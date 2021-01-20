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Овсиенко освободили от должности заместителя министра культуры России

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Заместитель министра культуры России Николай Овсиенко освобожден от должности. Об этом в среду, 20 января, сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

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«Распоряжение вышло. Это в рамках сокращения госаппарата, в результате которого уволен и Ксензов, исключительно в рамках этой реформы», — сказала Манилова в разговоре с «РИА Новости».

Овсиенко курировал департамент управления делами и департамент науки и образования.

Несколько дней назад Максима Ксензова также освободили от должности заместителя министра культуры России.

В ноябре 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2021 года в стране начнется оптимизации системы государственного управления России, которую планируется завершить в течение трех месяцев.

Позже стало известно, что власти утвердили параметры оптимизации штатов федеральных органов власти, которая затронет 45 министерств и ведомств, находящихся под контролем правительства.

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