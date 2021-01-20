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В Чечне возбудили дело после ликвидации пяти членов банды Бютукаева

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В Чечне следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных во время спецоперации по ликвидации боевиков из банды Аслана Бютукаева. Об этом 20 января сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

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По данным следствия, 20 января при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Ачхой-Мартановском районе правоохранители обнаружили пятерых вооруженных участников незаконного вооруженного формирования, которые при задержании оказали вооруженное сопротивление.

В итоге боевики были ликвидированы ответным огнем, добавили в ведомстве. Полицейские изъяли с места боестолкновения автоматы, боеприпасы и гранаты.

О том, что в Чечне бойцы полка полиции специального назначения МВД республики уничтожили членов банды Бютукаева и ее главаря, сообщил ранее в этот же день глава республики Рамзан Кадыров. Операция проходила на окраине селения Катар-Юрт. Все члены группировки находились в федеральном розыске. По имеющимся данным, один преступник совершил самоподрыв.

Позже «Известиям» стало известно, что во время спецоперации четверо полицейских получили ранения: двое силовиков получили ранения ног, третий — закрытую черепно-мозговую травму, а четвертый — сотрясение головного мозга.

Все участники операции будут представлены к государственным наградам.

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