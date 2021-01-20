Арестован бывший заместитель экс-губернатора Ульяновской области

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, бизнесмена Евгения Никифорова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Софинской, срок меры пресечения установлен до 21 февраля. Отмечается, что заседание в суде по избранию меры пресечения заняло более пяти часов.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 февраля в отношении Евгения Александровича Никифорова», — цитирует ее ТАСС в среду, 20 января.

О задержании Евгения Никифорова стало известно ранее в среду. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Шаманов возглавлял Ульяновскую область в 2000–2004 годах. В ноябре 2004-го был назначен помощником премьер-министра России, после чего сложил с себя полномочия главы администрации и снял свою кандидатуру на выборах, назначенных на 5 декабря.