Корабль «Алдар Цыденжапов» направят во Владивосток

Командование Военно-морского флота (ВМФ) России отправит новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во Владивосток. Там он благодаря уникальному радару «Заслон» радикально усилит мощь Приморской группировки флота. Об этом сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Изначально корабль планировали направить на Камчатку. Однако теперь корабль войдет в состав 165-й бригады кораблей. Он поможет усилить юго-восточные рубежи России и военно-морское присутствие на Тихом океане.

Одной из задач корвета станут дальние походы в тихоокеанском регионе. Из-за новейшей РЛС на борту его уже прозвали «всевидящим корветом».

Эксперты считают, что Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России активно вовлечен в обеспечение внешней политики страны в одном из ключевых регионов мира, и обновление группировки надводных кораблей давно назрело.

«Алдар Цыденжапов» — седьмой представитель серии корветов проекта 20380 «Стерегущий». Его назвали в честь матроса Тихоокеанского флота, который в 2009 году ценой своей жизни предотвратил катастрофу на эсминце «Быстрый» и спас корабль и 300 человек экипажа.

Многоцелевой корвет проекта 22380 стал самым массовым крупным боевым кораблем, разработанным в постсоветское время. До сегодняшнего дня в составе ВМФ России их было шесть. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» несут службу на Балтийском флоте, «Совершенный» и «Громкий» — на Тихоокеанском. «Ретивый» и «Строгий» достраивают в Санкт-Петербурге. Они должны войти в состав Балтийского или Черноморского флотов.

На Тихоокеанский флот планируется отправить два корвета, построенных по обновленному проекту. «Алдар Цыденжапов» передали флоту в конце 2020 года, корвет «Резкий» должен быть готов до конца этого года. Оба корабля строились на Амурском судостроительном заводе.

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Седьмой пошел: «всевидящий корвет» отправился во Владивосток