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Американский политолог оценил возможность создания Трампом новой партии

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В случае, если 45-й президент США Дональд Трамп создаст новую политическую партию, вероятнее всего, он нанесет ущерб республиканцам. Такое мнение высказал в среду, 20 января, профессор политологии Университета Иллинойса Эдвард Фаган.

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«Если Дональд Трамп создаст достойную доверия «Патриотическую партию», чтобы соперничать с республиканцами, он, скорее всего, нанесет ущерб Республиканской партии, если они будут выдвигать кандидатов в параллельной гонке. Трамп расколет голоса Республиканской партии, и демократы смогут победить с небольшим большинством», — сказал он «РИА Новости».

В пример Фаган привел ситуацию, которая сложилась в 1968 году. Тогда Демократическая партия раскололась из-за противоречий по вопросу гражданских прав. Губернатор штата Алабама Джордж Уоллес основал «Диксикратическую партию» и вступил в гонку за президентство, опираясь на платформу, которая поддерживала сегрегацию. В результате он расколол электорат демократов и даже выиграл в нескольких штатах, но в конечном счете победу одержал республиканец Ричард Никсон всего с 43% голосов.

Эксперт также напомнил, что в США одномандатные округа, где для победы нужно простое большинство. В таких системах сложно поддерживать малые партии, так как избиратели считают голос за малую партию потраченным впустую. Более того, коллегия выборщиков еще больше усложняет шансы кандидата от небольшой партии на победу на президентских выборах, пояснил Фаган.

«Если Дональд Трамп и его сторонники серьезно настроены на создание долгосрочного наследия внутри Республиканской партии, они, скорее всего, используют эти механизмы. Третьей партии же придется полностью заместить Республиканскую партию, чтобы добиться успеха, или использовать выраженные географические разногласия, чтобы вытеснить местные партии на уровне штатов», — отметил Фаган.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп обсуждал со своими соратниками создание новой политической партии. По данным издания, бывший американский лидер хотел бы назвать ее «Патриотической партией».

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Ранее в среду Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США.

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