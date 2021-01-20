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Украинский писатель призвал создать способные долететь до Кремля ракеты

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Киеву следует тратить в течение минимум пяти лет на перевооружение по $3-4 млрд, чтобы «показывать Кремлю зубы» и достать до него ракетой. Об этом заявил украинский писатель Валентин Бадрак в среду, 20 января.

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«Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю, и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров», — сказал Бадрак в эфире «Апостроф TV».

В то же время, по его словам, если бы украинским властям хватило политической воли, то можно было бы создать ракеты дальностью до 1,5 тыс. км.

«И можно было достать до Кремля ракетой», — подчеркнул Бадрак.

Он отметил, что обладание таким арсеналом позволит изменить риторику переговоров с Россией.

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны Крыма начнется большая война и Киев мобилизует и мужчин, и женщин.

В апреле 2020 года директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман отметил, что Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха».

В свою очередь источники «Известий» в Минобороны России заверили, что угрозы украинской стороны об ударе по важным российским объектам новыми ракетами невозможно реализовать на практике.

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