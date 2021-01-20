В центре Гамалеи оценили идею введения COVID-паспортов

Профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил инициативу введения паспортов о прохождении вакцинации против коронавируса в России.

По словам вирусолога, вред или польза от появления COVID-паспортов зависит от того, какие привилегии получат обладатели нового документа. В частности, если они позволят владельцам не носить медицинские маски и не соблюдать социальную дистанцию, то они окажутся дискриминирующей мерой.

«Но если дело ограничится скидками на билеты в театры или на самолеты — то их сложно будет назвать поражающими кого-либо в правах», — пишет «Ридус» в среду, 20 января.

Ранее Альтштейн выступал за то, чтобы государство оказывало давление на россиян в принятии решения о вакцинации. По его мнению, COVID-паспорта могут стать хорошим инструментом подобного воздействия.

«Это необязательно должен быть какой-то паспорт. Но сертификаты или другие документы о прививке, дающие некоторые льготы, могут способствовать тому, что люди пойдут на вакцинацию», — заключил он.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что паспорта о прохождении вакцинации от коронавируса в России не нужны. Она отметила, что в стране будет вестись электронный реестр прошедших вакцинацию, но это не будет COVID-паспортом.

19 января глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что создание COVID-паспортов является важным и нужным делом, однако стоит посмотреть, кем и как будет использована представленная в них информация.

18 января глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в регионе начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса, а также аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19. Начало выдачи соответствующих паспортов в республике планируется на 5 февраля.

4 января президент России Владимир Путин поручил до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.