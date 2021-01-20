Русло реки Цны расчистят в Тамбовской области

В Тамбовской области утвержден проект расчистки участков русла реки Цны общей протяженностью более 13 км. Об этом сообщает управления по охране окружающей среды и природопользованию региона.

Работы будут проводиться в 2022-2024 годах. Специалисты отмечают, что данные мероприятия помогут улучшить экологическое и санитарно-гигиеническое состояние реки. В ходе расчистки планируется поднять более 600 тыс. кубометров донных отложений, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В конце декабря 2020 года в Тамбовской области на старице реки Цна провели IV рыболовный фестиваль «Галдымский лед». В нем приняли участие более 50 любителей зимней рыбалки. Все они приехали на базу отдыха «Галдым» для участия в турнире.