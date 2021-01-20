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Постпред России в Вене оценил настрой США по иранской сделке

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Настрой США по теме иранской ядерной сделки можно оценить как деловой и прагматичный. Об этом 20 января заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

По его мнению, есть все шансы на то, что переговоры продвинутся вперед. Также он напомнил о том, что в июне в Иране пройдут выборы президента страны, поэтому «окно возможностей очень узкое».

«Я бы сказал, что нам всем крайне необходимо, чтобы уже в феврале появились признаки нормализации, потому что в соответствии с недавно принятым иранским меджлисом законом при отсутствии прогресса уже 21 февраля Тегеран должен прекратить применение дополнительного протокола к соглашениям о гарантиях с МАГАТЭ, а это резко ограничит возможности для проверки положения дел в иранской ядерной программе», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в среду Ульянов заявил, что Москва приветствует заявление кандидата на должность госсекретаря США Тони Блинкена о возможном продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Он добавил, что американские власти изучают возможность возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), этот вопрос обсуждался во время контакта с Россией.

Днем ранее Блинкен заявил, что администрация 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

16 января зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что обещания Байдена о продлении СНВ-3 звучат «весьма оптимистично». Он добавил, что США пытаются восстановить имидж надежного стратегического партнера.

В начале января духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при условии отмены санкций.

В 2018 году Вашингтон вышел из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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