Матвиенко заявила, что в РФ не будет ковид-паспортов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводить паспорта о прохождении вакцинации от коронавируса. На эту тему она высказалась в среду, 20 января, в беседе с журналистами.

Матвиенко подчеркнула, что никто не говорил о том, что в РФ будут вводиться такие паспорта. Она также назвала это «изобретением в общественном мнении».

«Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке — Ред.) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. Нет, конечно, не будет такого», — сказала спикер Совфеда.

Наряду с этим Матвиенко порекомендовала гражданам все-же сделать прививку. По ее словам, это «практически единственный способ сдержать пандемию».

18 января глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в регионе начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса, а также аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19. Начало выдачи соответствующих паспортов в республике планируется на 5 февраля.

Тогда же вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что более 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 были выданы с 31 декабря 2020 года через портал госуслуг. В тот же день президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность уведомлять граждан о результатах тестов на коронавирус через госуслуги.

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