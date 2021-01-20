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Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне

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Министр информации и печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев рассказал, что в ходе спецоперации по ликвидации боевиков из банды Аслана Бютукаева были ранены пять правоохранителей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка полиции Специального назначения МВД республики уничтожили членов банды Бютукаева и ее главаря.

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«Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», — цитирует его ТАСС в среду, 20 января.

Операция проходила на окраине селения Катар-Юрт. Все члены группировки находились в федеральном розыске. По имеющимся данным, один преступник совершил самоподрыв.

После этого Кадырова с ликвидацией банды поздравил президент России Владимир Путин. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.

Командир батальона шахидов «Риядус-Салихийн» Аслан Бютукаев, известный российским спецслужбам в том числе и под прозвищами Абубакар и Амир Хамзат, был близким соратником Доку Умарова, чья банда была ликвидирована в конце 2013 года. Сам Умаров, ответственный за ряд преступлений, в том числе за организацию теракта в аэропорту Домодедово, был убит в этом же году.

Уроженец Ачхой-Мартановского района Чечни Бютукаев также числился в федеральном розыске за организацию этого теракта. По данным спецслужб, именно он готовил шахидов-смертников для совершения терактов в Москве и других регионах страны.

Теракт в столичном аэропорту Домодедово произошел в январе 2011 года. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, спрятанное под одеждой, в зале международных прилетов. В результате погибли 37 человек, 172 получили ранения.

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