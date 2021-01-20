Сельские ФАПы Омской области получили комплекты для телемедицины

Комплекты необходимого для онлайн-общения оборудования (видеокамера, колонки, микрофон) доставили в 31 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) Омской области. Теперь сельские медики смогут пользоваться всеми новыми опциями, а также поддерживать постоянную связь с коллегами из областных профильных учреждений, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Кроме аппаратуры для оснащения стационарных рабочих мест врачей мы получили и 55 мобильных мест, которые предназначены для телемедицинских консультаций, — они поступят в отделения реанимации медучреждений», — отмечает первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Шипилова.

Ранее сообщалось, что в Омске по нацпроекту «Здравоохранение» планируют создать новый сосудистый центр, в котором будут проходить лечение пациенты с инфарктом и инсультом. Он заработает на базе первичного сосудистого отделения БСМП № 1. Медицинское учреждение получило дополнительно более 100 млн рублей на покупку нового компьютерного томографа и ангиографа.