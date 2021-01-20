Постпред РФ в ЕС рассказал о потенциале российских вакцин от COVID-19

Российские вакцины против коронавируса обладают всем потенциалом, чтобы конкурировать на мировой арене. Об заявил в среду, 20 января, постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Я исхожу из того, что объективно у наших вакцин — не только «Спутник V», но и других вакцин — есть очень хорошая стартовая позиция, чтобы честно конкурировать наравне с теми вакцинами, которые есть», — сообщил Чижов в эфире канала «Россия-24».

Он также с сожалением отметил, что государства упустили возможность объединиться в борьбе с таким неполитизированным врагом, как коронавирус.

Ранее в этот же день заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов заявил, что ни один из выявленных новых штаммов коронавируса не оказал влияния на эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Кроме того, 20 января стало известно, что заявка на одобрение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» была передана во Всемирную организацию здравоохранения.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона».

Третья вакцина от Центра имени Чумакова в настоящее время проходит регистрацию в Министерстве здравоохранения России.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.