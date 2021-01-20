Задержан бывший заместитель экс-губернатора Ульяновской области Никифоров

В Москве по делу о крупном мошенничестве задержали бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, бизнесмена Евгения Никифорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 20 января.

Никифорову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Подробности уголовного дела собеседник агентства не раскрыл.

Шаманов возглавлял Ульяновскую область в 2000–2004 годах. В ноябре 2004-го был назначен помощником премьер-министра России, после чего сложил с себя полномочия главы администрации и снял свою кандидатуру на выборах, назначенных на 5 декабря.

В конце декабря 2020 года суд приговорил бывшего главу Клинского района Александра Постриганя к 15 годам колонии и 116 млн рублей штрафа за коррупционные преступления. Экс-чиновник вину не признал.