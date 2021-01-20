Дизайн сайта Белого дома изменили после инаугурации Байдена

С вступлением Джо Байдена в должность президента США в среду, 20 января, на официальном сайте Белого дома изменился дизайн.

В полдень по местному времени (20:00 мск), когда официально истекли полномочия предыдущего президента США Дональда Трампа, на домашней странице интернет-портала Белого дома появилось фото Байдена.

На сайте также размещена фотография первой женщины на посту вице-президента Соединенных Штатов — Камалы Харрис.

В должность 46-го президента США Байден вступил ранее в среду. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

19 января 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации.