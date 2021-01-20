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Зеленский пригласил Байдена в Киев

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена посетить Киев для улучшения международных отношений. Свое приглашение он опубликовал в среду, 20 января, в социальной сети Twitter.

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«Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в знаменитом Киеве», — написал Зеленский.

Он выразил уверенность, что международные отношения США и Украины будут улучшаться.

Избранный президент США Джо Байден вступил в должность в среду, 20 января.

Ранее, 11 января, минфин США по причине вмешательства в выборы в США объявил о санкциях против граждан и организаций Украины.

13 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что администрация украинского лидера будет делать всё, чтобы привлечь к ответственности лиц, имеющих отношение к вмешательству в американские выборы.

На следующий день, 14 января, глава МИД страны Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина как государство не вмешивалось во внутренние дела США и никогда не будет этого делать. По его словам, после введенных США санкций Киев не ощущает напряжения в отношениях с Вашингтоном.

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