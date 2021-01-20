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Главе «Буйнакскводоканала» предъявили обвинение в массовом отравлении водой
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Главе «Буйнакскводоканала» предъявили обвинение в массовом отравлении водой

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Исполняющему обязанности директора «Буйнакскводоканала» предъявлено обвинение по делу об отравлении более 300 жителей Буйнакска питьевой водой. Об этом в среду, 20 января, сообщается на сайте Следственного комитета России.

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«Исполняющему обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагабу Шарипову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года подозреваемый должным образом не обслуживал объекты водоснабжения и оказывал услуги по водоснабжению жителей Буйнакска, включая детей в возрасте до шести лет.

Кроме этого, он не организовал обеззараживание питьевой воды и осуществления производственного контроля ее качества и безопасности, а также продолжил поставку воды населению в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и предписаний территориального отдела управления Роспотребнадзора республики.

В результате этих действий с 9 по 18 января 2021 года в медучреждения Буйнакска обратилось более 300 человек, из них 246 детей. У них выявили острую кишечную инфекцию.

«В суд представлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

18 января стало известно о задержании и.о. директора «Буйнакскводоканала».

Также сообщалось, что в материалах от 19 заболевших и в пробах воды 14 января нашли возбудителя дизентерии. В водопроводной ветке, которая идет от водозабора Апке-озень, обнаружили многочисленные самовольные врезки, из-за чего трубы оказались затоплены, а «колодцы» — заполнены канализационными стоками.

Местным жителям организовали подвоз питьевой воды и призвали не пользоваться водой МУП «Буйнакскводоканал».

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