Генсек НАТО поздравил Байдена с вступлением в должность президента США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Джо Байдена с вступлением в должность президента США.

«Поздравляю президента Джо Байдена в день его инаугурации. Сегодня начинается новая глава, и я с нетерпением жду нашего тесного сотрудничества!» — написал Столтенберг на своей странице в Twitter в среду, 20 января.

По его словам, «сильная НАТО хороша как для Северной Америки, так и для Европы, поскольку никто не может справиться с вызовами, с которыми мы сталкиваемся, в одиночку».

В должность 46-го президента США Байден вступил ранее в среду. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.