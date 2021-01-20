Жена обвиняемого в краже из «самолета Судного дня» сообщила об угрозах

Елена Хачунц, супруга арестованного по делу о краже деталей с «самолета Судного дня» Жоры Хачунца, пожаловалась на давление со стороны силовиков. Об этом сообщает в среду, 20 января, телеканал РЕН ТВ.

«Он был лишен прав, отсидел 8 месяцев, в июне он освободился. 26 декабря его задержали, мировой суд дал 10 суток, он находился в спецприемнике. 27-го он позвонил и сказал, что его обвиняют в этой краже, он об этом ничего не знал. Говорит: «Любимая, какой-то самолет военный, какой-то завод у нас». О заводе мы слышали, но мы новости не смотрели. Он попросил сотрудников ФСБ посадить его на детектор лжи. 29-го он уже не выходил на связь со мной», — рассказала она.

Она отметила, что после этого к ним домой приезжали с обыском сотрудники правоохранительных органов, однако найти похищенные детали не смогли. Затем она увидела мужа перед заседанием суда по мере пресечения, и он вновь повторил ей, что не виноват.

Кроме того, женщину вызывали на допрос. По ее словам, с ней беседовал мужчина, который свою фамилию не назвал. Он заявил, что она плохо знает своего мужа, якобы он пересекал границу, был в Армении и Азербайджане.

«Я спросила: «Вам самим не смешно?» У него не было в жизни загранпаспорта, он в июне освободился. У нас ребенок маленький. 1 сентября у него было три ножевых ранения, когда с коляской гулял, он еле передвигался по комнате», — отметила Хачунц.

Она добавила, что муж никогда не работал на этом заводе, пропуск ему не выдавался, у него нет инженерного образования, а образование составляет всего девять классов.

Накануне адвокат Ольга Бояркина сообщила, что суд состоялся 6 января, Жора Хачунц был арестован на два месяца, до 4 марта. Он обвиняется по п. б ч. 4 ст. 158 («Кража») и свою вину не признает.

В начале декабря 2020 года стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета Ил-80 на аэродроме Таганрог-Южный и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

В Объединенной авиастроительной корпорации позже уточнили, что с «самолета Судного дня» украли только второстепенную аппаратуру, а ценное оборудование хранится отдельно.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США — так называли самолет, который должен был эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например в случае ядерной войны, и стать командным центром вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в США осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

«Воздушным командным пунктом» в Советском Союзе стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86. Он впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992-м началась его эксплуатация.