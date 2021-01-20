Минэнерго заявило о стабильных поставках топлива на АЗС в России

Поставки топлива на российские АЗС идут в стабильном режиме. Об этом сообщила в среду, 20 января, пресс-служба Минэнерго РФ.

«В настоящее время поставки топлива на АЗС идут в стабильном режиме, полностью удовлетворяя текущий спрос. Текущие запасы компаний по товарному бензину по состоянию на 17.01.2021 находятся на уровне 1,2 млн т», — процитировали сообщение ведомства в «РИА Новости».

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша подтвердил, что поставки топлива на российские АЗС стабильны.

«Ожидается плановое постепенное наращивание объема товарных запасов бензина при полном удовлетворении потребностей внутреннего рынка, Минэнерго направило нефтяным компаниям рекомендации нарастить запасы бензина до 1,8 млн т к маю 2021 года», — привели слова Аркуши в РБК.

Ранее, 11 января, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов дал прогноз «Известиям» о темпах роста цен на бензин в России. По мнению эксперта, бензин в России в 2021 году подорожает в пределах 3–4%. Он отметил, что, несмотря на кризис, в прошлом году цены на бензин поднялись лишь на 2%, что оказалось гораздо ниже темпов инфляции.