Телекомпания сообщила о записке Пенса для Харрис

Вице-президент США Майкл Пенс, действие полномочий которого завершается в полдень по местному времени (20:00 мск), оставил записку своей преемнице Камале Харрис. Об этом сообщает телекомпания CNN в среду, 20 января.

Однако телекомпания не располагает содержанием записки. Отмечается, что на прошлой неделе Харрис и Пенс разговаривали по телефону.

Ранее в среду CNN сообщала, что 45-й президент США Дональд Трамп оставил прощальную записку избранному главе государства Джо Байдену. Ее содержимое также не раскрыли.

Инаугурация Байдена должна пройти в 12:00 по местному времени (20:00 мск) 20 января.

Конгресс США утвердил его избрание президентом страны 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.