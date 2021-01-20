Байден в речи на инаугурации расскажет о борьбе с пандемией COVID-19

Избранный президент США Джо Байден 20 января в инаугурационной речи будет говорить о пандемии и единстве, сообщил штаб вступающего в должность президента.

«Президент Байден произнесет инаугурационную речь, изложив свое видение того, как победить пандемию, лучше отстроить, объединить и исцелить страну», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Ранее 20 января стало известно, что Байден планирует в первый день своего президентства запустить в стране программу «100 days Masking Challenge», которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.

Кроме того, Байден после вступления в должность главы государства подпишет ряд документов, в том числе об отмене решения о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и о возвращении в Парижское соглашение по климату.

Накануне Байден в ходе церемонии в память о скончавшихся из-за COVID-19 у мемориала Аврааму Линкольну в Вашингтоне призвал американцев помнить о тех, кто погиб из-за коронавирусной инфекции.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоится 20 января в полдень (20:00 мск).