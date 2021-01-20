Дональд и Меланья Трамп прибыли во Флориду

45-й президент США Дональд Трамп и его жена Меланья прибыли во Флориду. Об этом сообщает в среду, 20 января, телеканал CNN.

Утром у действующего американского лидера была короткая церемония прощания на авиабазе Эндрюс. Он пообещал «всегда сражаться» и пожелал администрации избранного президента США Джо Байдена удачи.

Трамп принял решение не оставаться на инаугурацию Байдена.

Выступая на авиабазе, Трамп отдельно поблагодарил за хорошую совместную работу вице-президента Майка Пенса и конгресс. Кроме того, он пообещал своим сторонникам «вернуться в том или ином виде».

В свою очередь, Меланья Трамп заявила, что для нее стало честью быть первой леди.

Церемония инаугурации Байдена назначена на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в здание Капитолия. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.