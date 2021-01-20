Скалодром построили в Калининграде за 50 млн рублей

Новый современный скалодром открыли в Калининграде. Его оборудовали на территории спортивного комплекса «Автотор-арена» в микрорайоне имени Александра Космодемьянского.

В региональном правительстве ИА FlashNord рассказали, что на работы было потрачено около 50 млн рублей. На этом скалодроме будут проходить тренировки воспитанников местной комплексной спортивной школы олимпийского резерва и членов региональной сборной по скалолазанию.

По словам главы областной федерации скалолазания и альпинизма Алексея Чертова, разработано около 30 маршрутов. Можно собирать различные конфигурации и для начинающих, и для профессионалов из сборной страны.

В правительстве обратили внимание, что скалолазание в Калининградской области развивается уже 39 лет. Им занимаются порядка 1 тыс. спортсменов.