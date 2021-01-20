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Ивановский родник благоустроили в Ульяновской области

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В Новомалыклинском районе Ульяновской области благоустроили родник под названием Ивановский. Об этом сообщает региональное министерство природы.

Родник расположен недалеко от поселка Ивановка. Жители выбрали его для благоустройства по программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области», пишет ulpravda.ru.

В минприроды уточнили, что у родника был устроен трубопровод для удобства забора воды. Кроме того, рабочие привели в порядок прилегающую территорию, установили лавочку и урну.

Областная программа по благоустройству родников в Ульяновской области действует более 10 лет по инициативе губернатора Сергея Морозова. В 2021-м работы в этом направлении продолжатся, планируется привести в порядок 24 питьевых источника.

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