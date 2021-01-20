Исторический дом генерала Даркина пытаются снести в Пятигорске

В Пятигорске могут снести исторический дом генерала Даркина. Решение принял новый владелец старинного особняка, несмотря на охранный статус объекта. Он планирует построить на этом месте пятиэтажную гостиницу.

Как уточняет NewsTracker со ссылкой на администрацию Пятигорска, для того чтобы снести особняк, инвестор предоставил некий документ из Москвы, который якобы доказывает, что объект не представляет исторической ценности.

В администрации уверены, что статус объекта культурного наследия должен быть сохранен. По словам мэра Дмитрия Ворошилова, эту позицию он донес до краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

В ведомстве также подтвердили, что против сноса дома генерала Даркина выступают многие жители Пятигорска.