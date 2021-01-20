Рентгеноперационную оборудовали в онкодиспансере в Барнауле

В алтайском краевом онкологическом диспансере в Барнауле появилась рентгеноперационная. Процедуры в ней уже начали проводить, сообщает пресс-служба медучреждения.

В первую очередь в работу онкологов внедрили метод эндоваскулярной хирургии. Он давно известен, но по техническим причинам не проводится в алтайской онкослужбе. За последние два месяца с помощью нового оборудования было проведено 40 таких вмешательств, пишет altapress.ru.

Отмечается, что подобные операции помогают пациентам с кровотечениями, а также людям с III–IV стадией рака, когда оперативное удаление невозможно или несет большой риск.

Операцию проводят под местной анестезией. Через небольшой прокол в бедренную артерию вводится катетер, после чего впрыскивается контраст. Как объяснил врач-онколог отделения рентгенохирургических методов Нвард Бедян, вещество помогает найти именно тот сосуд, который кровоточит. Пациента обычно выписывают через два-три дня.

В этом году в алтайском онкодиспансере планируется ввести в широкую практику еще ряд рентгенохирургических методов. Все меры позволят продлить жизнь пациентам с запущенными стадиями рака.