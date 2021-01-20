Материалы об избитых в Рязанской области детях передали в СКР

Из полиции изъяли материалы о детях, которых в городе Рыбное Рязанской области, по предварительным данным, избил собственный дедушка. Теперь расследованием будет заниматься региональный СКР.

Решение об этом было принято из-за общественного резонанса и для того, чтобы тщательно выяснить все обстоятельства происшествия.

Следователи проводят проверку, опрашивают родственников и свидетелей. Изъята медицинская документация детей. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уточняет 62INFO.ru, 19 января двоих детей возрастом семь месяцев и 1,8 года доставили в рязанскую ОДКБ. У одного из них были гематомы на лице и теле, ушибы и ссадины.

Выяснилось, что мальчики были в Рыбном у деда со своей 21-летней матерью. Одного из них мужчина избил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Органы опеки изъяли детей из семьи.