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Обама поздравил вступающего в должность президента США Байдена

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Барак Обама, 44-й президент США, поздравил вступающего в должность главы государства Джо Байдена. Соответствующую публикацию политик разместил на своей странице в Twitter 20 января.

Пиковая драма: Байден готовится к инаугурации и первым шагам на посту
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«Поздравляю моего друга президента Джо Байдена. Пришло твое время», — написал бывший американский лидер.

Байден работал вице-президентом в администрации Обамы.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пройдет в Вашингтоне на ступенях Капитолия в 12:00 по местному времени (20:00 мск). «Известия» ведут трансляцию мероприятия.

Предшественник Байдена на этом посту Дональд Трамп не будет присутствовать на церемонии. За несколько часов до ее начала он покинул Вашингтон и направился во Флориду.

Накануне в прощальном обращении к американскому народу Трамп признал приход к власти новой администрации в стране. Он пообещал «молиться за ее успех в сохранении безопасности и процветания Америки».

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