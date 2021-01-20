Глава Башкирии подвел итоги программы сельской ипотеки за прошлый год

Программа сельской ипотеки в Башкирии за 2020 год оказалась самой успешной в России по объему выданных денежных средств. Итоги реализации программы подвел глава республики Радий Хабиров.

В прошлом году было выдано 2,4 тыс. льготных ипотечных кредитов. Общая сумма займов составила почти 5 млрд рублей, отметил Хабиров.

Ставка для работников сельского хозяйства составляла 0,1%, для всех остальных — до 3% годовых, уточняет «МедиаКорСеть».

По словам главы региона, наиболее востребованной программа оказалась у молодых семей в возрасте до 35 лет с детьми. Они чаще всего выбирали участки в Уфимском, Стерлитамакском, Кармаскалинском, Иглинском, Чимшинском, Янаульском районах.

Ранее в январе стало известно, что действие сельской ипотеки планируют распространить на Московскую область. Соответствующий проект разработали в Минсельхозе. Подробнее — в сюжете.

В ноябре в распоряжении «Известий» оказались результаты исследования, согласно которым составлен рейтинг регионов, в которых горожане чаще приобретают жилье по программе сельской ипотеки, чем сельские жители. Его лидером стала Калининградская область.