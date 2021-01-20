Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Вашингтоне началась церемония инаугурации Байдена
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Мир
Несколько человек погибли при взрыве в Мадриде
Мир
Захарова назвала «донельзя политизированным» перенос ЧМ по хоккею из Минска
Политика
Госдума приняла в I чтении проект о запрете второго гражданства для чиновников
Мир
Заявка на одобрение российской вакцины «Спутник V» передана в ВОЗ
Мир
Байден в речи на инаугурации расскажет о борьбе с пандемией COVID-19
Мир
ЦИК Киргизии признала Жапарова победителем президентских выборов
Мир
Венгерский регулятор рекомендовал одобрить российскую вакцину от COVID-19

Глава Башкирии подвел итоги программы сельской ипотеки за прошлый год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программа сельской ипотеки в Башкирии за 2020 год оказалась самой успешной в России по объему выданных денежных средств. Итоги реализации программы подвел глава республики Радий Хабиров.

Что новый, 2021 год нам приготовил
Повышение МРОТа, ковид-паспорта, «умные» счетчики и другие изменения

В прошлом году было выдано 2,4 тыс. льготных ипотечных кредитов. Общая сумма займов составила почти 5 млрд рублей, отметил Хабиров.

Ставка для работников сельского хозяйства составляла 0,1%, для всех остальных — до 3% годовых, уточняет «МедиаКорСеть».

По словам главы региона, наиболее востребованной программа оказалась у молодых семей в возрасте до 35 лет с детьми. Они чаще всего выбирали участки в Уфимском, Стерлитамакском, Кармаскалинском, Иглинском, Чимшинском, Янаульском районах.

Ранее в январе стало известно, что действие сельской ипотеки планируют распространить на Московскую область. Соответствующий проект разработали в Минсельхозе. Подробнее — в сюжете.

В ноябре в распоряжении «Известий» оказались результаты исследования, согласно которым составлен рейтинг регионов, в которых горожане чаще приобретают жилье по программе сельской ипотеки, чем сельские жители. Его лидером стала Калининградская область.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021