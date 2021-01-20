В РФ появилась база лучших региональных цифровых практик центров управления регионами

Лучшие практики цифровой трансформации могут быть масштабированы в регионах, рассказал 20 января генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский на семинаре для руководителей цифровой трансформации субъектов РФ и центров управления регионами (ЦУР).

Он также отметил, что девять лучших из них уже опубликованы на сайте «Цифровая экономика».

В семинаре приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Первой лучшей практикой цифровизации с привлечением механизмов государственно-частного партнерства стала единая цифровая платформа управления регионом в Мурманской области. Об опыте по созданию платформы управления регионом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Единую платформу сейчас в тестовом режиме внедрили совместно с коллегами из «Росатома». Платформа обеспечивает цифровизацию важных блоков регионального управления, среди которых взаимодействие с жителями, контроль работы коммунальных предприятий и муниципального транспорта. Она также позволяет в режиме реального времени проводить аналитику и прогнозирование экономических показателей области», — отметил он. Чибис также сообщил, что в планах в течение ближайшего года провести цифровизацию системы здравоохранения.

По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, центры управления регионами — важный и неотъемлемый элемент цифровой трансформации субъектов страны.

Центры управления регионами были созданы во всех субъектах Российской Федерации до 1 декабря 2020 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по местному самоуправлению, который состоялся 30 января 2020 года в подмосковном Красногорске. Правила создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1844. Количество лучших практик региональной цифровизации является одним из ключевых показателей, установленных данным постановлением для оценки эффективности работы ЦУР.