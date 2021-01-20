Кабмин Армении назвал число погибших во время боевых действий в Карабахе

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе с армянской стороны погибло более 3,4 тыс. человек, по предварительным подсчетам. Об этом сообщил в среду, 20 января, вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«В настоящий момент у нас есть 3439 тел погибших, 766 из них пока не идентифицированы. Есть также пропавшие без вести. Я не хочу озвучить окончательные цифры. Но количество погибших не будет больше 4 тыс.», — сказал он во время правительственного часа в парламенте, трансляция велась в Facebook.

Ранее, 4 января, глава Минздрава Армении Арсен Торосян заявил, что за время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли 3360 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения. Соглашение подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никола Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев 9 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.