Более 6 тыс. кубометров снега вывезли за ночь с улиц Рязани

В Рязани продолжают ликвидировать последствия сильнейшего снегопада. Коммунальные и технические службы переведены на круглосуточный режим работы.

Так, в ночь на 20 января с дорог и дворов города вывезли 6 тыс. кубометров снега. В уборке задействовали более 100 единиц спецтехники — бульдозеров, самосвалов, грейдеров, снегопогрузчиков, тракторов-щеток и пескоразбрасывателей. Для обработки дорог использовали 240 кубометров песко-соляной смеси.

В среду днем работы продолжились. На улицы вышли бригады сотрудников, пишет РИА «7 новостей».

14 января коммунальные службы Рязани также были переведены на круглосуточный режим работы в связи со снегопадом. В ночные часы работали четыре автоколонны, в каждой из которых было до девяти снегоуборщиков.