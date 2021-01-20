Названы самые влиятельные персоны российского футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков занял первое место в рейтинге самых влиятельных персон отечественного футбола по версии газеты «Спорт-Экспресс».

Издание отмечает, что рейтинг публикуется впервые. В основу списка заложены такие критерии, как влиятельность в сфере футбола, авторитет внутри футбольного сообщества и общественная поддержка (известность широкому кругу болельщиков, доверие и востребованность со стороны СМИ).

Возглавивший рейтинг Дюков являлся президентом «Зенита» с марта 2008 по май 2017 года. В феврале 2019-го был избран президентом РФС. На посту стабилизировал финансовое положение организации, инициировал ряд реформ, касавшихся в том числе детско-юношеского футбола и судейской системы.

Вторую строчку занял Алексей Миллер — председатель правления и совета директоров ПАО «Газпром», председатель совета директоров «Газпром-медиа». «Газпром» владеет действующим чемпионом России — «Зенитом».

Компания в 2005 году приобрела контрольный пакет акций футбольной команды, и с тех пор клуб выиграл шесть чемпионатов и три Кубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА. В холдинг «Газпром-медиа» входит федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».

На третьем месте Игорь Левитин, помощник президента России, член попечительского совета РФС. Курирует футбол со стороны государства: выдает дотации и субсидии на развитие этого вида спорта, в том числе в регионах, занимается финансированием детско-юношеских спортивных школ. Также занимает пост зампреда координационного совета по подготовке и проведению в России Евро-2020.

На четвертой строчке Леонид Федун, вице-президент ПАО «Лукойл», владелец «Спартака», член исполкома РФС. В 2004 году приобрел контрольный пакет акций красно-белых. В 2014 году построил для клуба собственный стадион «Открытие Арену».

Пятерку замыкает предприниматель Евгений Гинер, президент ЦСКА, член исполкома РФС, председатель финансового комитета РФС. Возглавляет ЦСКА с февраля 2001 года. В 2016 году у клуба появился свой стадион — «ВЭБ Арена». В 2020-м 77,63% акций клуба были проданы ВЭБу, но Гинер сохраняет управление командой. С 2004 по 2006 год был президентом Российской премьер-лиги.

Далее идут: Сергей Галицкий, президент «Краснодара», член исполкома РФС; Станислав Черчесов, главный тренер сборной России с 2016 года; Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк», которое является главным спонсором РФС; Александр Алаев, генеральный секретарь РФС, входит в команду президента РФС; Сергей Прядкин, президент РПЛ, вице-президент РФС.

Артем Дзюба, нападающий «Зенита» и сборной России занял 29-ю строчку рейтинга.

Игорь Акинфеев, вратарь и капитан ЦСКА, который после ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной, занял 39-е место. Издание не исключает, что его можно будет увидеть в воротах национальной команды на чемпионате Европы.

Андрей Аршавин, директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Академии «Зенита» попал на 41-е место. После окончания карьеры футболиста он сразу вошел в структуру «Зенита». Сначала как советник, теперь возглавляет молодежное направление.

В начале января трое российских футболистов попали в топ-50 восходящих звезд Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Это защитник ЦСКА Игорь Дивеев, полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и защитник «Динамо» Роман Евгеньев. В ассоциации считают, что эти игроки могут стать открытиями 2021 года.