Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Вашингтоне началась церемония инаугурации Байдена
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Мир
Несколько человек погибли при взрыве в Мадриде
Мир
Захарова назвала «донельзя политизированным» перенос ЧМ по хоккею из Минска
Политика
Госдума приняла в I чтении проект о запрете второго гражданства для чиновников
Мир
Заявка на одобрение российской вакцины «Спутник V» передана в ВОЗ
Мир
Байден в речи на инаугурации расскажет о борьбе с пандемией COVID-19
Мир
ЦИК Киргизии признала Жапарова победителем президентских выборов
Мир
Венгерский регулятор рекомендовал одобрить российскую вакцину от COVID-19

Названы самые влиятельные персоны российского футбола

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков занял первое место в рейтинге самых влиятельных персон отечественного футбола по версии газеты «Спорт-Экспресс».

Издание отмечает, что рейтинг публикуется впервые. В основу списка заложены такие критерии, как влиятельность в сфере футбола, авторитет внутри футбольного сообщества и общественная поддержка (известность широкому кругу болельщиков, доверие и востребованность со стороны СМИ).

Агенты вливания: РФС сократил оплату аккредитации в 200 раз
С нового года взносы с представителей футболистов и клубов опустятся с 10 млн рублей до 50 тыс.

Возглавивший рейтинг Дюков являлся президентом «Зенита» с марта 2008 по май 2017 года. В феврале 2019-го был избран президентом РФС. На посту стабилизировал финансовое положение организации, инициировал ряд реформ, касавшихся в том числе детско-юношеского футбола и судейской системы.

Вторую строчку занял Алексей Миллер — председатель правления и совета директоров ПАО «Газпром», председатель совета директоров «Газпром-медиа». «Газпром» владеет действующим чемпионом России — «Зенитом».

Компания в 2005 году приобрела контрольный пакет акций футбольной команды, и с тех пор клуб выиграл шесть чемпионатов и три Кубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА. В холдинг «Газпром-медиа» входит федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».

На третьем месте Игорь Левитин, помощник президента России, член попечительского совета РФС. Курирует футбол со стороны государства: выдает дотации и субсидии на развитие этого вида спорта, в том числе в регионах, занимается финансированием детско-юношеских спортивных школ. Также занимает пост зампреда координационного совета по подготовке и проведению в России Евро-2020.

На четвертой строчке Леонид Федун, вице-президент ПАО «Лукойл», владелец «Спартака», член исполкома РФС. В 2004 году приобрел контрольный пакет акций красно-белых. В 2014 году построил для клуба собственный стадион «Открытие Арену».

Пятерку замыкает предприниматель Евгений Гинер, президент ЦСКА, член исполкома РФС, председатель финансового комитета РФС. Возглавляет ЦСКА с февраля 2001 года. В 2016 году у клуба появился свой стадион — «ВЭБ Арена». В 2020-м 77,63% акций клуба были проданы ВЭБу, но Гинер сохраняет управление командой. С 2004 по 2006 год был президентом Российской премьер-лиги.

Далее идут: Сергей Галицкий, президент «Краснодара», член исполкома РФС; Станислав Черчесов, главный тренер сборной России с 2016 года; Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк», которое является главным спонсором РФС; Александр Алаев, генеральный секретарь РФС, входит в команду президента РФС; Сергей Прядкин, президент РПЛ, вице-президент РФС.

Артем Дзюба, нападающий «Зенита» и сборной России занял 29-ю строчку рейтинга.

Игорь Акинфеев, вратарь и капитан ЦСКА, который после ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной, занял 39-е место. Издание не исключает, что его можно будет увидеть в воротах национальной команды на чемпионате Европы.

Андрей Аршавин, директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Академии «Зенита» попал на 41-е место. После окончания карьеры футболиста он сразу вошел в структуру «Зенита». Сначала как советник, теперь возглавляет молодежное направление.

В начале января трое российских футболистов попали в топ-50 восходящих звезд Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Это защитник ЦСКА Игорь Дивеев, полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и защитник «Динамо» Роман Евгеньев. В ассоциации считают, что эти игроки могут стать открытиями 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021