Здание Верховного суда США эвакуируют из-за угрозы взрыва

В здании Верховного суда США, находящемся в Вашингтоне неподалеку от здания американского конгресса, объявили угрозу взрыва. Об этом в среду, 20 января, сообщает CNN.

Здание находится через дорогу от Капитолия, возле которого избранный президент США Джо Байден примет присягу и вступит в должность. Церемония назначена на 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Изначально телеканал сообщил об эвакуации людей из здания, однако затем эта информация была опровергнута.

18 января все здания комплекса Капитолия были заблокированы из-за «внешней угрозы». Позже стало известно, что здание конгресса США было закрыто в качестве меры предосторожности из-за возгорания в соседнем квартале.

Сообщалось, что причиной пожара стал неисправный обогреватель.

Вскоре контрольно-пропускные пункты вокруг Капитолия были снова открыты, полиция сняла тревогу, введенную после возгорания.

Ранее 20 января были опубликованы кадры, на которых видно, как действующий президент США Дональд Трамп покидает Белый дом. Он машет рукой, после чего заходит в кабину вертолета. Отмечалось, что Трамп отправился на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где у него запланирована последняя церемония на посту президента.

Позже, обращаясь к группе своих сторонников, Трамп пожелал администрации избранного главы государства Джо Байдена успехов и удачи.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.