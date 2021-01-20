Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом в среду, 20 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», ― говорится в сообщении.

Накануне премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что отношения Минска и Москвы можно назвать конструктивными и плодотворными. Он подчеркнул, что страны достигли всех договоренностей.

Ранее в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-Заде белорусский лидер назвал президента России своим другом, а 5 января Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с Путиным.

29 декабря 2020 года в Белоруссии началась кампания по иммунизации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

До этого в начале ноября Путин и Лукашенко отметили важное значение договоренности о поставках в республику российской вакцины от коронавируса.