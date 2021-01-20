Более 650 человек переселили из аварийного жилья в Калужской области

В Калужской области в 2020 году из аварийного жилья переселили 670 человек. Об этом министерство строительства и ЖКХ сообщило на своих страницах в соцсетях, подводя итоги прошлого года.

По данным ведомства, за 2020 год было ликвидировано свыше 10 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным. Все мероприятия прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Программа переселения изначально была рассчитана на 2019–2025 годы, однако в минстрое заявили о досрочном завершении плана — в 2023 году, пишет газета «Весть».

Как сообщается на официальном портале органов власти Калужской области, за период действия программы планируется расселить 223 дома площадью 69,45 тыс. кв. м, в которых проживают 4,5 тыс. человек.

Стоимость реализации программы оценивается в 3,6 млрд рублей. Их выделяют из Фонда ЖКХ, областного и местных бюджетов.