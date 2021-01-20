Ветеринары зафиксировали рост числа обморожений у животных в Подмосковье

Ветеринарные врачи в Московской области сообщили об увеличении числа обращений с переохлаждениями и обморожениями у питомцев. Владельцам животных напомнили об опасности морозов.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, с начала года зарегистрировано более 50 обращений. Для сравнения: в первой половине января 2020 года пострадали всего три питомца. Ветеринары напомнили, что в морозную погоду животным нужен особый уход. Владельцы должны быть готовы к профилактике обморожений.

Специалисты не рекомендуют переохлаждать животное длительное прогулкой, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня». Особенно это касается щенков и пожилых собак. Во время прогулки необходимо занимать животное активными играми. В том случае если длительная прогулка необходима, следует предусмотреть одежду для питомца.