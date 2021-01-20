Четверо силовиков получили ранения при ликвидации банды Бютукаева в Чечне

Четверо полицейских получили ранения во время спецоперации по ликвидации боевиков из банды Аслана Бютукаева в Чечне. Об этом в среду, 20 января, сообщил «Известиям» информированный источник.

По его данным, двое силовиков получили ранения ног, третий — закрытую черепно-мозговую травму, а четвертый — сотрясение головного мозга.

Ранее в этот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что члены ликвидированной в регионе банды Аслана Бютукаева были последними из списка федерального розыска за террористическую деятельность.

Кроме того, Кадыров опубликовал имена пяти уничтоженных боевиков. Трое из них являются уроженцами республики, один — Астраханской области, еще один — Курганской области.

О том, что в Чечне бойцы полка полиции специального назначения МВД республики уничтожили членов банды Бютукаева и ее главаря, глава республики сообщил ранее в этот же день. Операция проходила на окраине селения Катар-Юрт. Все члены группировки находились в федеральном розыске. По имеющимся данным, один преступник совершил самоподрыв.

После этого Кадырова с ликвидацией банды поздравил президент России Владимир Путин. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.

Командир батальона шахидов «Риядус-Салихийн» Аслан Бютукаев, известный российским спецслужбам в том числе и под прозвищами Абубакар и Амир Хамзат, был близким соратником Доку Умарова, чья банда была ликвидирована в конце 2013 года. Сам Умаров, ответственный за ряд преступлений, в том числе за организацию теракта в аэропорту Домодедово, был убит в этом же году.

Уроженец Ачхой-Мартановского района Чечни Бютукаев также числился в федеральном розыске за организацию этого теракта. По данным спецслужб, именно он готовил шахидов-смертников для совершения терактов в Москве и других регионах страны.

Теракт в столичном аэропорту Домодедово произошел в январе 2011 года. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, спрятанное под одеждой, в зале международных прилетов. В результате погибли 37 человек, 172 получили ранения.