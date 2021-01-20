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Экс-замначальника отдела полиции в Оренбурге осужден за коррупцию

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В Оренбурге вынесли приговор бывшему заместителю начальника одного из отделов полиции. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере за попустительство по службе. Как установил суд, экс-полицейский убедил оренбуржца, у которого в подчинении были рабочие бригады, сформированные из граждан Узбекистана, ежемесячно передавать ему взятки в размере 60 тыс. рублей.

Замначальника отдела должен был оповещать взяткодателя о грядущих проверках в сфере миграционного законодательства и не контролировать соблюдение иностранцами правил проживания, пребывания и осуществления трудовой деятельности. Всего за 2019 год злоумышленник получил 410 тыс. рублей, передает 56orb.ru. Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 615 тыс. рублей.

В конце декабря 2020 года заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзор Хамыстханов задержан за покушение на получение взятки. «По версии следствия, он должен был через посредника получить 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности работников одной из коммерческих организаций за организацию проституции. Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки в особо крупном размере», — рассказал источник в правоохранительных органах.

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