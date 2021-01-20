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Тарасов заявил о планах победить Кокляева быстрее Емельяненко

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Блогер Артем Тарасов заявил о планах победить тяжелоатлета Михаила Кокляева быстрее, чем это сделал боец ММА Александр Емельяненко. Об этом в среду, 20 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тарасов заявил, что собирается отправить Кокляева в нокаут, а после этого бросить вызов и самому Емельяненко.

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«Я хочу у Кокляева выиграть быстрее, чем это сделал Емельяненко, чтобы потом сказать Александру: «Вот, я выиграл Кокляева, пожалуйста, выходи!» Я притягиваю космос, считаю, что слово — это самая сильная валюта. Если я так говорю, то так и будет», — сказал Тарасов.

Ранее в этот же день Тарасов уже отмечал, что намерен морально и физически одолеть Кокляева на ринге.

Профессиональный боец классического и тайского бокса, чемпион мира и Европы Григорий Дрозд в предстоящем поединке сделал ставку на Тарасова, так как тот в отличие от Кокляева обладает опытом в единоборствах.

В конце ноября 2019 года Емельяненко победил техническим нокаутом Кокляева. Поединок между спортсменами длился 2 минуты 47 секунд и был остановлен по решению рефери.

Состязания состоятся в одном из спорткомплексов вечером 20 февраля. Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены и популярные блогеры.

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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